Дебютанти УПЛ поділили очки в матчі 9-го туру.

У 9-му турі УПЛ зустрічалися дебютанти елітного дивізіону "Рух" і "Інгулець". Зустріч завершилася внічию.

Гості відкрили рахунок у матчі, але на 39-й хвилині залишилися в меншості. У другому таймі "Рух" зумів вийти вперед, забивши один з голів з пенальті.

"Інгулець" всьоме в дев'яти турах зіграв внічию, набрав 7 очок і займає 11-е місце в УПЛ. У "Руху" - 4 очки і 13-я позиція.

"Рух" - "Інгулець" - 2:2

Голи: Мисик, 51, Кондраков, 56 (з пенальті) - Бартулович, 17 (з пенальті), Козак, 57

"Рух": Бандура, Климчук, Парамонов (Калюжний, 79), Стаменкович, Мартинюк, Бойчук, Кухарук (Русин, 59), Копина, Мисик, Федорчук, Кондраков (Кухаревич, 59)

"Інгулець": Кринський, Семенко, Кучеренко, Фатєєв, Павлов, Коваленко (Янаков, 61; Литвяк, 86), Бартулович, Запорожець, Козак (Мкомола, 75), Балан, Січинава (Білоцерківець, 75)

Видалення: Кучеренко, 39

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

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Автор: Антон Дудар