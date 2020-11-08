У 9-му турі УПЛ зустрічалися дебютанти елітного дивізіону "Рух" і "Інгулець". Зустріч завершилася внічию.
Гості відкрили рахунок у матчі, але на 39-й хвилині залишилися в меншості. У другому таймі "Рух" зумів вийти вперед, забивши один з голів з пенальті.
"Інгулець" всьоме в дев'яти турах зіграв внічию, набрав 7 очок і займає 11-е місце в УПЛ. У "Руху" - 4 очки і 13-я позиція.
"Рух" - "Інгулець" - 2:2
Голи: Мисик, 51, Кондраков, 56 (з пенальті) - Бартулович, 17 (з пенальті), Козак, 57
"Рух": Бандура, Климчук, Парамонов (Калюжний, 79), Стаменкович, Мартинюк, Бойчук, Кухарук (Русин, 59), Копина, Мисик, Федорчук, Кондраков (Кухаревич, 59)
"Інгулець": Кринський, Семенко, Кучеренко, Фатєєв, Павлов, Коваленко (Янаков, 61; Литвяк, 86), Бартулович, Запорожець, Козак (Мкомола, 75), Балан, Січинава (Білоцерківець, 75)
Видалення: Кучеренко, 39
Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
- Поєдинки 9-го туру УПЛ проходять з 6 по 8 листопада. У центральному матчі туру "Динамо" прийматиме "Шахтар".
- У стартовому матчі туру "Колос" обіграв "Дніпро-1", а після матчу між головним тренером дніпрян і футболістом "Колоса" стався конфлікт.
- В іншому матчі "Олімпік" зіграв внічию з "Маріуполем" в результативному поєдинку.
- "Олександрія" завдяки голу з пенальті обіграла аутсайдера УПЛ і закріпилася в топ-10.
- "Десна" здобула мінімальну перемогу у матчі проти"Миная".
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