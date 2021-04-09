Вболівальники вибір Беньяміна Вербича розкритикували.

Легіонер "Динамо" Беньямін Вербич закрутив роман з моделлю Альвіною Лаллі.

Як повідомляє Tribuna.com, пара відкрито не повідомляла про свої стосунки, проте в їхніх акаунтах в Instagram можна побачити фото одних і тих же локацій з одними і тими ж предметами, а Вербич в коментарях під постами Лаллі залишає смайли "поцілунки".

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На аккаунт Лаллі в Instagram підписано 108 тисяч осіб. Вона є моделлю Playboy і ділиться з підписниками гарячими знімками, а також позиціонує себе, як художницю і дизайнера.

Відзначимо, що вболівальники в коментарях розкритикували вибір словенського футболіста:

"Я багато бачив дівчат футболістів, але ця явно всіх обскакала", "Пластмасово якось", "Тут навіть натяку на природність немає", "Більше схожа на ляльку, ніж на людину", "Був про Вербича кращої думки".

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Автор: Антон Дудар