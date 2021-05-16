Мерсисайдці зберігають шанси потрапити в Лігу чемпіонів та викрутитися з непростого положення.

У матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" завітав у гості до "Вест Бромвіча".

Мерсисайдці здобули мінімальну гостьову перемогу з рахунком 2:1. Після першого тайму рахунок був 1:1 і переможний гол на останній 95-й хвилині забив голкіпер команди Юргена Клоппа Аліссон Беккер! 28-річний страж воріт прибіг на кутовий удар, впіймав головою пас Трента Александра-Арнольда і відправив м'яча в сітку свого колеги з "Вест Бромвіча"! Типова вольова перемога "Ліверпуля", який славиться своїми камбеками та в ДНК якого закладено битися до кінця.

Бразильський воротар одразу поставив два рекорди: став першим в історії АПЛ воротарем, який забив головою, а також став першим в історії "Ліверпуля" голкіпером, якому вдалося вразити чужі ворота.

Відео голу.

АПЛ: положення команд за два тури до фінішу

"Ман Сіті" достроково став чемпіоном, а "МЮ" комфортно себе почуває на другій сходинці, маючи в активі 70 очок.

У топ-четвірці також "Лестер" (66 балів) і "Челсі" (64 очки).

"Ліверпуль" продовжує боротися за потрапляння в Лігу чемпіонів, маючи 63 очки. Мерсисайдцям потрібно сподіватися на осічку "Лестера" або "Челсі", які незабаром зіграють очне протистояння.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін