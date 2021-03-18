Віктор Корнієнко здав позитивний тест перед матчем з "Ромою".

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко заразився коронавірусом.

Як повідомляє офіційний Twitter "гірників", Корнієнко здав позитивний тест на COVID-19 під час обов'язкового тестування перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи з "Ромою".

Всі інші гравці "Шахтаря" здали негативні тести.

Читайте такожЛіга Європи: на поєдинок Шахтар - Рома вболівальників не допустятьНагадаємо, Корнієнко пропускав частину сезону через травму. Цього року на його рахунку три матчі у складі "гірників".

Шахтар - Рома: перед матчем

"Шахтарю" належить провести матч-відповідь проти "Роми" 18 березня. Початок зустрічі - о 19.55, де дивитися матч "Шахтар" - "Рома".

Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.

Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі і в 27 випадках проходила далі.

У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.

Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.

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Автор: Антон Дудар