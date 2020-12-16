Півзахисник "Зорі" Владлен Юрченко був вилучений у матчі Кубка України через VAR.

Півзахисник "Зорі" Владлен Юрченко розкритикував те, як українські арбітри працюють з системою відеодопомоги рефері (VAR).

Слова Юрченка наводить сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

"Наші судді - це як мавпі дати в руки автомат, так само і нашим арбітрам дати VAR. Це беззаконня. У мене таке відчуття, що судді шукають в кожній грі, щоб когось вилучити. Вони кайфують від цього? У нас в Україні є людина, яка відповідає за суддівство, отримує шалені гроші, а суддівство стоїть на місці. Треба ж якось розвиватися", - сказав Юрченко.

Він висловив думку, що українські арбітри не здатні працювати з відеоповторами:

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"Не можуть у нас працювати з VAR. З цим потрібно робити щось. VAR повинен був допомогти арбітрам, а вони роблять тільки гірше. У всіх матчах так. Не можу згадати хоч одну гру з VAR, де вона спокійно пройшла".

Юрченко також прокоментував своє вилучення в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Десни". Півзахисник отримав червону картку після відеоповтору через небезпечну гру.

"Та нічого такого там не сталося, простий стик. Огіря лізе головою, а я граю ногою. У мене не вгорі була нога, куди мені її подіти? Я не такий гравець, що хотів йти грубо і порушувати правила. Я приймав м'яч, а суперник йде головою вперед. Ну, може, небезпечно зіграв, так, це жовта. Судді ж зупиняють цей стоп-кадр. На стоп-кадрі можна дивитися кожен фол і думати, що там гра в ногу", - сказав він.

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Автор: Антон Дудар