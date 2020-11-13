Олімпік покинув Кубок України / фото ФК Олімпік

13 листопада відбувся відкладений матч 1/16 фіналу Кубка України між "ВПК-Агро" з Магдалинівки та донецьким "Олімпіком". Команди зустрічалися на стадіоні "Метеор" у Дніпрі.

Зустріч завершилася сенсаційною перемогою представника Першої ліги над клубом УПЛ з рахунком 1:0.

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Єдиний у матчі гол був забитий на 47-й хвилині. Його автором став захисник Кирило Сидоренко, який реалізував пенальті.

В 1/8 фіналу "ВПК-Агро" на виїзді належить зіграти з "Дніпром-1".

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Автор: Антон Дудар