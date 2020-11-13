"Олімпік" програв представнику Першої ліги.

13 листопада відбувся відкладений матч 1/16 фіналу Кубка України між "ВПК-Агро" з Магдалинівки та донецьким "Олімпіком". Команди зустрічалися на стадіоні "Метеор" у Дніпрі.

Зустріч завершилася сенсаційною перемогою представника Першої ліги над клубом УПЛ з рахунком 1:0.

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Єдиний у матчі гол був забитий на 47-й хвилині. Його автором став захисник Кирило Сидоренко, який реалізував пенальті.

В 1/8 фіналу "ВПК-Агро" на виїзді належить зіграти з "Дніпром-1".

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартують з чвертьфінальної стадії.

На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Кубок України: результати першого попереднього раунду, результати другого попереднього раунду, результати 1/16 фіналу.

Фінал Кубка відбудеться 12 травня в Тернополі.

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Автор: Антон Дудар