Роман Яремчук допоміг "Генту" здобути другу перемогу поспіль.

Український футболіст Роман Яремчук відзначився забитим голом у матчі 18-го туру чемпіонату Бельгії проти "Васланд-Беверена".

Для Яремчука це був сотий поєдинок у футболці "Гента" в чемпіонаті Бельгії.

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На 63-й хвилині матчу Яремчук скористався пасом партнера по команді і переправив м'яч у ворота ударом з шести метрів.

Українець у підсумку провів на полі весь матч, а "Гент" здобув перемогу з рахунком 3:0.

Яремчук забив у другому поспіль матчі за "Гент". Всього на його рахунку 11 голів і 4 результативні передачі в 20 іграх за бельгійський клуб в цьому сезоні.

Відзначимо також, що Яремчук увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів в історії "Гента". Всього він забив 49 м'ячів за клуб.

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Автор: Антон Дудар