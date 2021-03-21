29-річний марокканець став героєм вечору, врятувавши свою команду від поразки.

У рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії аутсайдер "Вальядолід" приймав вдома одного з лідерів ліги - андалусійську "Севілью", яка до того ж є чинним володарем кубку Ліги Європи.

"Вальядолід" мінімально вів у рахунку весь основний час, і це змусило навіть воротаря гостей Яссіна Буну піти до карного майданчика на останній кутовий. На 94-й хвилині після подачі корнера почалася метушня в штрафному господарів і марокканський голкіпер був спритнішим від інших: він поцілив м'ячем в сітку воріт та побіг радісно святкувати з партнерами нічию.

Портал Whoscored оцінив роботу голкіпера в 6,9 бала за матч, що є лише четвертим показником в команді "Севілья".

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Севілья" займає 4-ту сходинку і має в активі 55 очок.

"Вальядолід" посідає 16-ту позицію і розташований за 4 очки до зони вильоту.

Продовжує очолювати таблицю мадридський "Атлетіко", який має 63 залікові пункти.

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Автор: Будрін Артем