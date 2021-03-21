У рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії аутсайдер "Вальядолід" приймав вдома одного з лідерів ліги - андалусійську "Севілью", яка до того ж є чинним володарем кубку Ліги Європи.
"Вальядолід" мінімально вів у рахунку весь основний час, і це змусило навіть воротаря гостей Яссіна Буну піти до карного майданчика на останній кутовий. На 94-й хвилині після подачі корнера почалася метушня в штрафному господарів і марокканський голкіпер був спритнішим від інших: він поцілив м'ячем в сітку воріт та побіг радісно святкувати з партнерами нічию.
Портал Whoscored оцінив роботу голкіпера в 6,9 бала за матч, що є лише четвертим показником в команді "Севілья".
GOALSCORING GOALKEEPER ALERT 🚨— LaLigaTV (@LaLigaTV) March 20, 2021
Bono's 94th minute goal earned @SevillaFC_ENG a point away to Real Valladolid!
🟣 https://t.co/br6EYT0CcZ 🔴 https://t.co/MIzJe8IpZmpic.twitter.com/AJDDNWhr3Y
Читайте такожВступив у шлюб в спортивному костюмі: український воротар Реалу більше не холостяк (фото)
Чемпіонат Іспанії: положення команд
- "Севілья" займає 4-ту сходинку і має в активі 55 очок.
- "Вальядолід" посідає 16-ту позицію і розташований за 4 очки до зони вильоту.
- Продовжує очолювати таблицю мадридський "Атлетіко", який має 63 залікові пункти.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram