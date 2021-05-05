Єнс Леманн необачно відправив смс з телефону.

Колишнього воротаря "Арсеналу", "Мілану", дортмундської "Боруссії" та збірної Німеччини Єнса Леманна погнали з Ради директорів берлінської "Герти" після того, як його жарт на расистську тематику потрапив в Інтернет.

Про це повідомляє The Athletic.

51-річний спеціаліст, який ще під час своєї ігрової кар'єри заробив прізвисько "Божевільний Єнс" за приголомшливі сейви, мав необережність відправити смс телефоном за неправильною адресою.

Леманн під час протистояння між "Манчестер Сіті" та ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів надіслав чорношкірому експерту Sky Germany Деннісу Аого риторичне запитання:

"Денніса покликали суто символічно, щоб в студії був чорний хлопець?"

Вочевидь, смс адресувалася не Деннісу, але помилково надійшла йому. Ображений Аого опублікував у соціальній мережі знімок з екрана повідомлення та підписав:

"Ого, ти це серйозно? Ймовірно, ці слова призначалися не мені".

Згодом Леманн перепросив у Денніса в Твіттері. Проте президент "Герти" таки звільнив Єнса мотивуючи це тим, що його команда не потерпить прояви расизму в будь-якій формі. Нагадаємо, що нещодавно берлінський клуб вигнав тренера воротарів за вислови про мігрантів та ЛГБТ.

Зазначимо, що Леманн двічі визнавався найкращим воротарем Європи за версією УЄФА - в 1996 та 2006 роках. На додачу він потрапляв у символічну збірну ЧС-2006. Також видатний німець був основним голкіпером "непереможного Арсеналу" в сезоні 2003/2004.

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Автор: Артем Будрін