Жолта Петрі вже перепросив за свої висловлювання.

Команда з Берліна "Герта" звільнила тренера воротарів Жолту Петрі, який дозволив собі піддати критиці політику ЄС на рахунок мігрантів та представників сексуальних меншин.

Про це повідомляє офіційний сайт "Герти".

Угорський фахівець свої думки озвучив в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet.

Тренер зізнався, що йому невтямки чому його співвітчизник, голкіпер "Лейпцига" Петер Гулачі підтримав гомосексуалістів, трансгендерів і осіб іншої сексуальної орієнтації, та заявив, що "не розуміє, як Європа могла так морально скотитися".

"Ліберали нав'язують свою думку. Якщо вам не подобається міграція, тому що в Європі повно злочинців, тоді вони звинуватять вас в расизмі", - вважає Петрі.

Після резонансного інтерв'ю "Герта" припинила співпрацю з тренером.

Сам Жолта вже пошкодував і навіть приніс свої вибачення.

"Хочу підкреслити, що я не гомофоб і не ксенофоб. Я дуже шкодую про свою заяву про міграційну політику і хочу вибачитися перед усіма людьми, які шукають у нас притулку і яких я образив. Мені дуже подобалося працювати у "Герті", і я поважаю це рішення", - прокоментував Петрі.

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Автор: Будрін Артем