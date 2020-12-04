Євген Селезньов заявив, що добре розмовляє українською, але хоче спілкуватися російською.

Нападник "Колоса" Євген Селезньов прокоментував свій конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який після матчу 9-го туру УПЛ просив футболіста відповідати йому українською мовою.

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Селезньов розповів про ту ситуацію в інтерв'ю програмі Вацко Live на YouTube

"По-перше, я вибачився. По-друге, я так насправді вважаю - не може мені в моїй країні людина говорити, якою мовою мені розмовляти. Не може мені це іноземець говорити", - сказав Селезньов.

"Спочатку я його англійською попросив, щоб він не тиснув на суддю. Я вже не пам'ятаю, як я сказав англійською. Я його дуже поважаю як тренера, він мені дуже подобається. Але він каже, що я повинен розмовляти з ним українською мовою. Та я нікому нічого не винен", - підкреслив нападник.

Селезньов зазначив, що йому ніхто не може заборонити розмовляти російською:

"Я дуже добре спілкуюся українською, але я хочу розмовляти російською. Чому мені не можна? Чому мені хтось буде забороняти це? Я живу у вільній країні".

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Автор: Антон Дудар