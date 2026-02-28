У Канаді відреагували на військову операцію США в Ірані

Прем'єр-міністр Канади заявив, що Оттава вживатиме заходів для захисту своїх громадян і дипломатичних місій.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна підтримує дії США, які спрямовані на ліквідацію іранської ядерної програми та запобігання загрозі міжнародному миру з боку Тегерана. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Позиція Канади залишається чіткою: Ісламська Республіка Іран є головним джерелом нестабільності і терору на всьому Близькому Сході, має один з найгірших показників у світі щодо дотримання прав людини, і їй ніколи не можна дозволити отримати або розробити ядерну зброю", - написав Карні.

Прем'єр Канади додав, що Оттава вживатиме заходів для захисту своїх громадян і дипломатичних місій. Він зазначив, що Канада та інші країни неодноразово закликали Іран припинити свою ядерну програму.

Відео дня

"Незважаючи на дипломатичні зусилля, Іран не повністю ліквідував свою ядерну програму, не припинив всю діяльність зі збагачення урану і не припинив свою підтримку регіональних терористичних проксі-угруповань", - підкреслив Карні.

Крім того, прем'єр Канади закликав захистити всіх цивільних осіб під час військової операції в Ірані.

Макрон закликав до термінового засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Ірані

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав до термінового засідання Ради Безпеки ООН. Він заявив, що спалах війни між США, Ізраїлем та Іраном має "серйозні наслідки" для міжнародного миру та безпеки.

Як пише Reuters, Макрон вже провів окремі переговори з лідерами Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та президентом автономного регіону Курдистан. За словами президента Франції, Париж готовий залучити необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів на їх прохання.

Вас також можуть зацікавити новини: