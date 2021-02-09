Футболіст розповів свою версію подій.

Український нападник Євген Селезньов в деталях розповів свою версію скандальної ситуації з його відрахуванням з "Колоса".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Селезньов заявив, що "сам не зрозумів цю ситуацію". За його словами, того дня у "Колоса" було ранкове тренування, а потім спаринг. Селезньов був присутній на тренуванні "в повністю нормальному стані", проте у нього з'явився біль в ахіллі. Перед контрольним матчем на розминці Селезньов попросив у доктора таблетку.

"Випив три знеболюючих - не пройшло. Сказав зробити ще що-небудь. Випив "Німесил", мене почали розтирати. Треба було вже йти в роздягальню, а я розумію, що не помічник. Це моє здоров'я. Зайшов в роздягальню і сказав, що не можу. Через 5 хвилин заходить Віталій Лисицький (спортивний директор "Колоса", - Прим.) і каже: "Ми тобі купили квиток, ти їдеш додому".

За словами Селезньова, вже через три хвилини в ЗМІ з'явилася інформація про його відрахування через порушення режиму.

"По дорозі я вже сказав, мовляв, давайте якось розбиратися: в чому проблема, який режим, хто порушив? Мені кажуть: "У нас припущення, що ти був неадекватним". Це як? Мене бачили багато людей. Дзвонимо доктору, він каже, що не чув у мене перегару, що я був цілком адекватним, що у мене хворів ахілл".

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"В Україні починається на мене виливатися бруд, що нібито я сидів з Андрієм Вороніним, випив з ним і прийшов п'яним на матч. Давайте подумаємо логічно. Вранці на тренуванні я був нормальним, а між ним і контрольною зустріччю було три години. Тобто це треба було піти на обід, а потім брати і глушити горілку, не зупиняючись. Це ж скільки треба було випити, щоб я був неадекватним. Неадекватність в чому проявляється? Хто знає мене, я своєрідна людина. Я можу випити, я не ангел, але після матчу. У вихідний це можна зробити, я ж не заперечую. Просто не розумію, як можна напитися до гри. Навіщо це взагалі робити?",- продовжив Селезньов.

Футболіст заявив, що дійсно бачився з Вороніним, проте за два-три дні до цього і перед тим, як на наступний день у "Колоса" був вихідний.

За словами Селезньова, один з представників клубу дзвонив йому в нетверезому вигляді і сказав: "Привіт Вороніну, а тобі пока. У нас є припущення, що ти випив", після чого він кинув трубку.

"У клубі спочатку говорили, що я був напідпитку. Я кажу: "Поїхали здамо кров". Потім вже говорили, що я був не напідпитку, а неадекватним. Кажу, давайте здамо аналізи. А вони мені: "Воно нам не треба". Як це не треба? Мені ж треба відбілити своє ім'я, на мене вилився бруд", - також розповів футболіст.

"Піднімайте відео з готелю, рахунки з номера - я нікуди не виходив. Я прийму будь-який доказ, тільки скажіть, в чому я винен. Але я повністю чистий. Я винен, що не вийшов на матч, але це через ахілл. Я хочу зрозуміти, кому я невигідний, хто це все робить", - підсумував Селезньов.

Скандал з відрахуванням Селезньова: головне

Про відрахування Селезньова стало відомо 31 січня. За інформацією ЗМІ, "Колос" вигнав гравця через порушення спортивного режиму.

Також стало відомо, що Селезньов неодноразово порушував режим, а в клубі робили йому вже кілька попереджень.

Пізніше "Колос" офіційно оголосив про відрахування Селезньова, однак не став називати причини, пообіцявши зробити це пізніше.

Нагадаємо, Селезньов прагне стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку зараз 116 голів, а рекорд - 123 м'ячі.

Представники "Олімпіка", "Руху" та "Миная" раніше заявили, що не готові підписати Селезньова. Водночас тренер "Дніпра-1" хотів би попрацювати з форвардом.

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Автор: Антон Дудар