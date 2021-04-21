УЄФА представив 19 арбітрів, які будуть головними на матчах чемпіонату Європи.

УЄФА опублікував список з 19 арбітрів, які судитимуть матчі фінального турніру Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На матчах Євро-2020 працюватимуть наступні рефері:

Фелікс Брих, Даніель Зіберт (обидва - Німеччина), Карлос Дель Серро, Антоніо Матеу Лаос (обидва - Іспанія), Бьорн Кейперс, Данні Маккелі (обидва - Нідерланди), Майкл Олівер, Ентоні Тейлор (обидва - Англія), Іштван Ковач, Овідіу Хацеган (обидва - Румунія), Славко Вінчіч (Словенія), Орель Грінфельд (Ізраїль), Артур Соареш Діаш (Португалія), Сергій Карасьов (Росія), Даніеле Орсато (Італія), Клеман Тюрпен (Франція), Джюнейт Чакир (Туреччина), Андреас Екберг (Швеція), Фернандо Рапальїні (Аргентина).

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Вперше на ЧЄ працюватиме рефері з Південної Америки. Фернандо Рапальіні запрошений в рамках програми обміну згідно з угодою про співпрацю між УЄФА і Південноамериканською футбольною Конфедерацією (іспанець Хесус Хіль Мансано судитиме матчі Копа Америка-2021).

Також варто відзначити, що вперше на чоловічому Євро працюватиме арбітр-жінка. Француженка Стефані Фраппар обслуговуватиме матчі як четвертий суддя.

Кожна суддівська бригада складатиметься з головного арбітра, двох асистентів, четвертого судді, резервного помічника судді, а також команди з чотирьох відеоасисстентів арбітра.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами.

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Автор: Антон Дудар