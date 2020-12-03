Головний тренер "Динамо" вважає, що помилки перекреслили хорошу гру команди.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку від "Ювентуса" в 5-му турі Ліги чемпіонів (0:3).

Луческу цитує офіційний сайт "Динамо".

"На полі відчувалася різниця в досвіді, різниця в майстерності. У нас в складі дуже багато молодих гравців, які ще вчаться і, природно, помиляються. Я приймаю ці помилки. Але досвід і майстерність у гравців "Ювентуса" на сьогоднішній день відчутно вище", - сказав Луческу.

"Наша участь у нинішній Лізі чемпіонів є уроком для нашої молоді. Ми вчимося, отримуємо досвід. Як я вже говорив, у всіх іграх, які ми грали досі в цій Лізі чемпіонів, ми не доводили справу до кінця. Ми виконували тільки 50 відсотків з того, що повинні, а після цього в другому таймі зазвичай ми допускали помилки.

Я не допускаю, що гравці розслаблялися, але позначався брак досвіду, відсутність концентрації в потрібний момент приводив до цих помилок. За які наш суперник нас карав. Суперник більш досвідчений, більш майстерний", - додав Луческу.

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Румунський тренер заявив, що "Динамо" добре грало проти "Ювентуса", "контролювало хід зустрічі на початку другого тайму":

"Ми весь час чекали, що у нас з'явиться гольовий момент, і ми зрівняємо рахунок. Але помилки, допущені в обороні і те, як ми легко віддали супернику м'яч при другому взятті наших воріт, підрізали нам крила. У всіх іграх ми допускали такі помилки, які перекреслювали нашу хорошу гру".

Луческу підкреслив, що в останньому турі "Динамо" має завоювати путівку в Лігу Європи:

"Всі ці ігри з сильними суперниками повинні були зробити нас сильнішими. Ми повинні вчитися, робити висновки. Звичайно, гра заключного туру з "Ференцварошем" є вирішальною. Ми повинні до неї дуже добре підготуватися і вийти в євровесну".

Ювентус - Динамо: підсумки матчу

Після п'яти турів у "Динамо" в активі 1 очко, як і у "Ференцвароша", який у паралельному матчі програв "Барселоні". В останньому турі "Динамо" і "Ференцварош" в Києві вирішать долю третього місця і путівки в Лігу Європи.

Лідирує в групі G "Барселона", у якої 15 очок. У "Ювентуса" - 12 очок.

"Динамо" вдруге поспіль програло в ЛЧ з розгромним рахунком - у попередньому турі кияни поступилися "Барселоні" 0:4.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Ювентус" - "Динамо".

У першому колі "Динамо" на "Олімпійському" поступилося "Ювентусу" з рахунком 0:2.

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Автор: Антон Дудар