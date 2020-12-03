Вінгер київського "Динамо" Жерсон Родрігеш після матчу п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" обмінявся футболками з Кріштіану Роналду.
Після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" зазнало розгромної поразки від "Ювентуса" з рахунком 0:3, люксембуржець підсолодив гіркоту поразки приємним презентом.
"Дякую, король", - написав Родрігеш в інстаграмі, опублікувавши фотографію футболки португальця.
Жерсон вийшов у стартовому складі і відіграв 72 хвилини, коли був замінений.
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Ювентус - Динамо: підсумки матчу
- Після п'яти турів у "Динамо" в активі 1 очко, як і у "Ференцвароша", який у паралельному матчі програв "Барселоні". В останньому турі "Динамо" і "Ференцварош" в Києві вирішать долю третього місця і путівки в Лігу Європи.
- Лідирує в групі G "Барселона", у якої 15 очок. У "Ювентуса" - 12 очок.
- "Динамо" вдруге поспіль програло в ЛЧ з розгромним рахунком - у попередньому турі кияни поступилися "Барселоні" 0:4.
- УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Ювентус" - "Динамо".
У першому колі "Динамо" на "Олімпійському" поступилося "Ювентусу" з рахунком 0:2.
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