Жерсон Родрігеш опублікував фотографію футболки португальця.

Вінгер київського "Динамо" Жерсон Родрігеш після матчу п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" обмінявся футболками з Кріштіану Роналду.

Після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" зазнало розгромної поразки від "Ювентуса" з рахунком 0:3, люксембуржець підсолодив гіркоту поразки приємним презентом.

"Дякую, король", - написав Родрігеш в інстаграмі, опублікувавши фотографію футболки португальця.

Жерсон вийшов у стартовому складі і відіграв 72 хвилини, коли був замінений.

Ювентус - Динамо: підсумки матчу

Після п'яти турів у "Динамо" в активі 1 очко, як і у "Ференцвароша", який у паралельному матчі програв "Барселоні". В останньому турі "Динамо" і "Ференцварош" в Києві вирішать долю третього місця і путівки в Лігу Європи.

Лідирує в групі G "Барселона", у якої 15 очок. У "Ювентуса" - 12 очок.

"Динамо" вдруге поспіль програло в ЛЧ з розгромним рахунком - у попередньому турі кияни поступилися "Барселоні" 0:4.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Ювентус" - "Динамо".

У першому колі "Динамо" на "Олімпійському" поступилося "Ювентусу" з рахунком 0:2.

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Автор: Олег Давигора