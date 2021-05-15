Туринський клуб продовжує боротися за потрапляння в Лігу чемпіонів.

Підопічні Антоніо Конте, які нещодавно стали новоспеченими чемпіонами Італії, завітали в гості до "Ювентусу" в рамках 37-го туру Серії А. Центральний поєдинок туру завершився звитягою господарів поля.

"Ювентус" бадьоро почав зустріч і одразу захопив ініціативу. Перший гол в матчі забив Кріштіану Роналду. Він не реалізував пенальті, але після сейву Саміра Хандановіча встиг першим на добивання і відправив м'яча в сітку воріт.

Втім, за 10 хвилин до перерви вже "Інтер" заробив право на пенальті, яке холоднокровно забив Ромелу Лукаку. І все ж таки, команди пішли відпочивати за домінування "Ювентусу". В роздягальню відзначився голом Хуан Куадрадо та вивів "б'янконері" вперед. Зауважимо, що для колумбійця це перший гол в сезоні.

В дебюті другого тайму "Ювентус" залишився у меншості через другу жовту картку Родріго Бентанкура. "Нерадзуррі" вирішили тиснути сильніше на суперника і скористатися більшістю. І таки "Інтер" зрівняв рахунок: Джорджо К'єлліні забив у власні ворота й після тривалого перегляду VAR арбітр зарахував взяття воріт. Рефері вагався чи не фолив буває Лукаку в атаці.

Одразу після того, як рахунок став нічийним, "Юве" заробив право на ще один пенальті й вирвав перемогу. Куадрадо оформив дубль та залишив туринців в боротьбі за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

На 92-й хвилині другу жовтку картку, яка автоматично стала червоною, отримав опорник "Інтера" Марсело Брозович.

"Ювентус" - "Інтер" - 3:2

Голи: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (з пен.) - Лукаку, 35 (з пен.), К'єлліні, 83 (у свої ворота)

"Ювентус": Щенсни, Даніло, де Лігт, К'єлліні, Сандро, Бентанкур, Рабйо, К'єза (Деміраль, 70), Куадрадо, Кулусевскі (Маккені, 58), Роналду (Мората, 70)

"Інтер": Хандановіч, Бастоні (Весіно, 80), де Врей, Шкріньяр, Хакімі, Дарміан (Перішич, 46), Брозович, Барелла, Еріксен (Сенсі, 73), Мартінес, Лукаку

Вилучені: Бентанкур, 55 - Брозович, 90+2

Нереалізований пенальті: Роналду, 24 (воротар)

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"Інтер" вже став чемпіоном достроково і має 88 очок в активі.

"Аталанта" Руслана Малиновського має 78 очок, а "Мілан" якщо виграє свій матч в запасі, то наздожене бергамасків.

"Наполі" має 73 залікові пункти й посідає 5-ту сходинку. "Ювентус" поки що з 75-ма очками четвертий, але якщо неаполітанці виграють гру в запасі, то потіснять туринців з зони Ліги чемпіонів.

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Автор: Артем Будрін