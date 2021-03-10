Марко Груїч повторив те, що в 2010 році зробив Серхіо Бускетс.

Півзахисник "Порту" Марко Груїч повеселив уболівальників своєю симуляцією в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

У кінцівці додаткового часу, коли "Порту" необхідно було утримати перевагу за сумою двох зустрічей, Груїч впав на газон після боротьби з Адрієном Рабьо. Груїч схопився за обличчя, але потім, лежачи на газоні, почав з усмішкою підглядати за рішенням арбітра.

Цей епізод був дуже схожий на знамениту симуляцію півзахисника "Барселони" Серхіо Бускетса в півфіналі Ліги чемпіонів 2009-2010 проти "Інтера".

"Ювентус" - "Порту": підсумки матчу

"Ювентус" переміг "Порту" в овертаймі з рахунком 3:2, однак вилетів з ЛЧ через правило виїзних голів (перший матч завершився поразкою туринців з рахунком 1:2).

"Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу два рази поспіль вперше в історії.

Після трансферу Кріштіану Роналду "Ювентус" жодного разу за три роки не зміг дістатися до півфіналу ЛЧ.

Кріштіану Роналду не зумів забити в плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2005 року.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Хуан Куадрадо (оцінка - 10,0), а за версією УЄФА - Сержіу Олівейра.

Свого суперника по чвертьфіналу "Порту" дізнається 19 березня, коли відбудеться жеребкування.

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Автор: Антон Дудар