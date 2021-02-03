Збірна України цього року проведе контрольний матч проти збірної Чехії.
Про це повідомив офіційний сайт УАФ.
Читайте такожГенеральна репетиція: стали відомі спаринг-партнери збірної України напередодні Євро-2020Поєдинок запланований на 8 вересня. Команда Андрія Шевченка проведе його на виїзді.
Цю гру українська збірна проведе після двох офіційних матчів, які заплановані на вересень - проти Казахстану і Франції.
Всього в 2021 році в української збірної заплановано як мінімум 16 ігор.
Збірна України: календар на 2021 рік
- УАФ опублікувала попередній календар всіх вже запланованих матчів збірної України на 2021 рік. Виглядає він наступним чином:
24.03. Франція - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)
28.03. Україна - Фінляндія. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45, Львів)
31.03. Україна - Казахстан. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45, Львів)
23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч
03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч
07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч
13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
01.09. Казахстан - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (17.00)
04.09. Україна - Франція. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45)
08.09. Чехія - Україна. Товариський матч
09.10. Фінляндія - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (19.00)
12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45)
11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч
16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45)
Збірна України: останні новини
- До тренерського штабу Андрія Шевченка в українській збірній увійшов ще один італійський фахівець.
- Президент УАФ Андрій Павелко оцінив шанси УАФ виграти апеляцію у справі про технічну поразку для збірної України за матч зі Швейцарією.
- Минулий рік збірна України завершила в топ-25 світового рейтингу.
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