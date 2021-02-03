Українська збірна запланувала ще одну контрольну зустріч на вересень.

Збірна України цього року проведе контрольний матч проти збірної Чехії.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Читайте такожГенеральна репетиція: стали відомі спаринг-партнери збірної України напередодні Євро-2020Поєдинок запланований на 8 вересня. Команда Андрія Шевченка проведе його на виїзді.

Цю гру українська збірна проведе після двох офіційних матчів, які заплановані на вересень - проти Казахстану і Франції.

Всього в 2021 році в української збірної заплановано як мінімум 16 ігор.

Збірна України: календар на 2021 рік

УАФ опублікувала попередній календар всіх вже запланованих матчів збірної України на 2021 рік. Виглядає він наступним чином:

24.03. Франція - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені) 28.03. Україна - Фінляндія. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45, Львів) 31.03. Україна - Казахстан. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45, Львів) 23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч 03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч 07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч 13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам) 17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест) 21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест) 01.09. Казахстан - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (17.00) 04.09. Україна - Франція. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45) 08.09. Чехія - Україна. Товариський матч 09.10. Фінляндія - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (19.00) 12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45) 11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч 16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. Кваліфікація ЧС-2022 (21.45)

Збірна України: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар