Колишня дівчина захисника "Баварії" Жерома Боатенга, 25-річна німецька модель Касія Ленхардт була знайдена мертвою.
Про це повідомляє The Sun.
Тіло було знайдено в квартирі дівчини. За повідомленнями поліції, немає ніяких свідчень того, що дівчину могли вбити.
Боатенг і Ленхардт розлучилися тільки на початку лютого. Вони зустрічалися 15 місяців, проте розставання вийшло скандальним. В Instagram Ленхардт назвала Боатенга "справжнім дияволом і зрадником", заявила, що футболіст "використовував" її, а також обіцяла розповісти всю правду про їхні стосунки, коли оговтається від розриву.
Читайте такожНайкращий бомбардир футбольного клубу з чемпіонату Аргентини покінчив життя самогубствомКрім того, перед цим Ленхардт розбила автомобіль футболіста, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.
Сам же футболіст, коментуючи розставання, говорив, що Ленхардт зруйнувала його стосунки з колишньою дівчиною Ребеккою, від якої у нього є діти, і шантажувала його.
Як повідомляє Sport Bild, Боатенг вже покинув Катар, де "Баварія" зараз виступає на Клубному чемпіонаті світу.
"Ми були вражені цією новиною. Джером був у мене в кімнаті і попросив відпустити його додому. Його не буде у складі деякий час", - сказав головний тренер "Баварії" Ханс-Дітер Флік.
Додамо, що у Ленхардт залишився син Ной, якого вона народила від попереднього партнера.
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