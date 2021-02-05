В рамках 22-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Тоттенхем" на своєму полі програв "Челсі".
Португальський фахівець після матчу зірвався на журналістку.
Про це сама постраждала повідомила у себе в Twitter.
Жозе розгнівало питання про Гарета Бейла, який весь матч просидів на лаві запасних. Кореспондентка запитала причину відсутності на полі зіркового нападника.
Моурінью у своєму епатажному стилі дав відповідь:
"Хороше запитання, але ви не заслуговуєте на відповідь".
Нагадаємо, що раніше Жозе теж робив витівки та феєричні завершення прес-конференцій після поразок.
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