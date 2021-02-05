Португалець вперше в кар'єрі програв два матчі поспіль на домашній арені.

В рамках 22-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Тоттенхем" на своєму полі програв "Челсі".

Португальський фахівець після матчу зірвався на журналістку.

Про це сама постраждала повідомила у себе в Twitter.

Жозе розгнівало питання про Гарета Бейла, який весь матч просидів на лаві запасних. Кореспондентка запитала причину відсутності на полі зіркового нападника.

Моурінью у своєму епатажному стилі дав відповідь:

"Хороше запитання, але ви не заслуговуєте на відповідь".

Нагадаємо, що раніше Жозе теж робив витівки та феєричні завершення прес-конференцій після поразок.

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Автор: Будрін Артем