Жуніор Мораєс у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії забив свій дебютний гол за збірну України.
Як повідомляє Sport.ua, Мораєс став найстаршим автором першого голу у футболці збірної України. Він відзначився у віці 33 роки 358 днів.
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За цим показником він перевершив іншого бразильця з українським паспортом Едмара, який свій дебютний гол за Україну забив вісім років тому в 33 роки і 82 дні.
Також відзначимо, що Мораєс увійшов до трійки найбільш вікових бомбардирів в історії української збірної. Лідирують Андрій Шевченко (забивав у 35 років 256 днів) і Руслан Ротань (34 роки 346 днів).
Україна - Фінляндія: підсумки матчу
- Матч Україна - Фінляндія завершився з рахунком 1:1. На гол Жуніора Мораєса гості відповіли голом Теему Пуккі з пенальті.
- Україна і Фінляндія зустрічалися 3-й раз в історії. До цього Україна двічі перемагала. В обох випадках у відборі на ЧС-2018.
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Караваєв (оцінка - 7,7). У фінів - Теему Пуккі (оцінка - 7,3).
- Збірна України в цьому матчі випустила наймолодший склад за всю історію - середній вік колективу був 24,6 року.
- Захисник збірної України Віталій Миколенко увійшов в історію команди після свого вилучення.
- Андрій Шевченко підвів підсумки гри, заявивши, що команда провела "відмінний матч".
- Свій наступний матч у відборі Україна проведе 31 березня, коли прийматиме в Києві команду Казахстану. Того ж дня Франція поїде в гості до команди Боснії і Герцеговини.
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