Француз поскаржився на "відсутність довіри та підтримки з боку клубу".

Легендарний Зінедін Зідан, який покинув посаду головного тренера "Реала", пояснив своє рішення.

48-річний маестро звернувся до вболівальників мадридської команди та прокоментував свій вчинок.

Слова "ЗіЗу" приводить газета AS.

"Коли у березні 2019 року я прийняв пропозицію повернутися у Мадрид після восьми місяців перерви, то, звичайно ж, це сталося через прохання Флорентіно Переса і прохання вболівальників команди, вони надходили щодня".

"Зараз я йду, але не кажу "прощавай", я не втомився від роботи тренера. У травні 2018-го я пішов після 2,5 років у клубі, оскільки відчув, що після такої кількості перемог і титулів, щоб залишатися на найвищому рівні, команда потребувала нового імпульсу".

"Ситуація змінилася. Зараз я йду, тому що перестав відчувати таку необхідну мені довіру з боку клубу та підтримку - першого потребую особисто я, а друге потрібно, щоб будувати щось у довгостроковій перспективі. Я розбираюся у футболі та знайомий з вимогами "Реала". Знаю, що коли не виграєш, то потрібно йти".

Нагадаємо, що в минулому сезоні чемпіонату Іспанії Зідан привів команду до срібних медалей.

Француз запевнив, що йти у творчу відпустку не збирається, а буде розглядати цікаві варіанти, зокрема можливість очолити збірну Франції.

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Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"

48-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У першу каденцію з 2016 по 2018 рік "Зізу" тричі поспіль переміг у Лізі чемпіонів, а також взяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.

В кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі й Сантьяго Соларі, Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін вдруге повернувся в березні 2019 року.

Під час другої каденції француз привів команду до чемпіонства в Іспанії в сезоні 2019/20, а також до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.

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Автор: Артем Будрін