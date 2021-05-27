Зінедін Зідан / фото REUTERS
Мадридський "Реал" припинив співпрацю з Зінедіном Зіданом.
Про це стало відомо з офіційного сайту клубу.
Ймовірно, причиною відходу француза стала відсутність трофеїв у цьому сезону. У сезоні 2020/21 "Реал" став другим в Ла Лізі, вилетів в 1/8 Кубку Іспанії, а також дійшов до півфіналу ЛЧ, де поступився "Челсі". Вже давно було відомо про розбіжності Зідана з президентом клубу Флорентіно Пересом щодо бачення майбутнього команди.
Іспанська преса активно "сватає" на посаду нового наставника "Галактикос" Массіміліано Аллегрі, Рауля й Антоніо Конте.
Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"
- 48-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У першу каденцію з 2016 по 2018 рік "ЗіЗу" тричі підряд переміг в Лізі чемпіонів, а також узяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.
- У кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі та Сантьяго Соларі, Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін другий раз повернувся у березні 2019 року.
- Під час другої каденції "ЗіЗу" привів команду до чемпіонства Іспанії в сезоні 2019/20, а також вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів в сезоні 2020/21.
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