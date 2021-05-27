Зірковий француз вдруге в кар'єрі покинув "вершкових".

Мадридський "Реал" припинив співпрацю з Зінедіном Зіданом.

Про це стало відомо з офіційного сайту клубу.

Ймовірно, причиною відходу француза стала відсутність трофеїв у цьому сезону. У сезоні 2020/21 "Реал" став другим в Ла Лізі, вилетів в 1/8 Кубку Іспанії, а також дійшов до півфіналу ЛЧ, де поступився "Челсі". Вже давно було відомо про розбіжності Зідана з президентом клубу Флорентіно Пересом щодо бачення майбутнього команди.

Іспанська преса активно "сватає" на посаду нового наставника "Галактикос" Массіміліано Аллегрі, Рауля й Антоніо Конте.

Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"

48-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У першу каденцію з 2016 по 2018 рік "ЗіЗу" тричі підряд переміг в Лізі чемпіонів, а також узяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.

У кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі та Сантьяго Соларі, Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін другий раз повернувся у березні 2019 року.

Під час другої каденції "ЗіЗу" привів команду до чемпіонства Іспанії в сезоні 2019/20, а також вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів в сезоні 2020/21.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін