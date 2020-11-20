Златан Ібрагімович / фото REUTERS

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович подарував одноклубникам нові ігрові консолі PlayStation 5.

19 листопада офіційно стартував продаж консолей, але далеко не всім фанатам ігор вдалося роздобути нову модель. Приставки навіть почали перепродавати дорожче через проблеми з поставками.

З усім тим, Ібрагімович отримав новинку і зробив аналогічні подарунки своїм партнерам по "Мілану". В Instagram Златана вже подякували Матео Мусаккіо, Рафаель Леао і Саму Кастільєхо.

фото twitter.com/sporxespor
фото twitter.com/sporxespor
фото twitter.com/sporxespor

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Автор: Данило Слесь