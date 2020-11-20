У перший день продажів консолі шведський футболіст приємно порадував партнерів по команді.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович подарував одноклубникам нові ігрові консолі PlayStation 5.

19 листопада офіційно стартував продаж консолей, але далеко не всім фанатам ігор вдалося роздобути нову модель. Приставки навіть почали перепродавати дорожче через проблеми з поставками.

З усім тим, Ібрагімович отримав новинку і зробив аналогічні подарунки своїм партнерам по "Мілану". В Instagram Златана вже подякували Матео Мусаккіо, Рафаель Леао і Саму Кастільєхо.

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Автор: Данило Слесь