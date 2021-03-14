Лідер чемпіонату зіграє проти одного з переслідувачів.

14 березня в Запоріжжі пройде матч 18-го туру чемпіонату України між "Зорею" і "Динамо".

До Вашої уваги відеотрансляція матчу "Зоря" - "Динамо".

Початок зустрічі - о 17.00.

Перед цим матчем "Динамо" лідирує в турнірній таблиці УПЛ. Кияни набрали 40 очок і на 4 очки випереджають "Шахтар". "Зоря" йде третьою (32 очки, але ще є матч в запасі).

У попередньому турі "Зоря" здобула сьому перемогу поспіль у чемпіонаті, обігравши "Львів". "Динамо" в чемпіонаті в Києві розгромило "Минай", після чого ще грало в Лізі Європи, поступившись "Вільярреалу" з рахунком 0:2.

Нагадаємо, в першому колі "Динамо" і "Зоря" зіграли один проти одного внічию - 1:1.

На перемогу "Зорі" в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 3,00, на нічию - 3,35, а на перемогу "Динамо" - 2,37.

Зоря - Динамо

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

FootballHub

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар