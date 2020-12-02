Зоря програла Лестеру в першому матчі / фото REUTERS

Луганська "Зоря" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи 3 грудня зустрінеться з англійським "Лестером". 

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Зоря - Лестер.

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Зоря - Лестер: де дивитися матч онлайн

Пряма трансляція протистояння українського та англійського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Також матч можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 19.55.

Зоря - Лестер: перед матчем

  • Матч "Зоря" - "Лестер" пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.
  • Після чотирьох турів "Зоря" набрала 3 очки, займає останнє місце в групі G, але при цьому ще зберігає шанси на друге місце і вихід в плей-офф. "Лестер" набрав 10 очок і вже гарантував собі вихід з групи.
  • В попередньому турі "Зоря" з рахунком 3:0 в гостях розгромила АЕК.
  • Матч 1-го туру "Лестер" - "Зоря" завершився перемогою англійської команди з рахунком 3:0.

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Автор: Олег Давигора