Олександр Гладкий у поточному чемпіонаті забив 8 голів / фото ФК Зоря
2 травня в рамках 24-го туру чемпіонату України "Зоря" та "Минай" зіграли на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.
У турнірній таблиці УПЛ "Зоря" посідає третє місце. У луганського клубу 44 очки, а "Минай" йде в зоні вильоту. У команди в активі 18 очок.
Зоря - Минай - 1:0
Огляд матчу
Зоря - Минай - 1:0. Огляд матчу
FootballHub
Нагадаємо, в матчі першого кола "Зоря" розгромила "Минай" з рахунком 3:0.
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