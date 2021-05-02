"Зоря" обіграла аутсайдера чемпіонату.

2 травня в рамках 24-го туру чемпіонату України "Зоря" та "Минай" зіграли на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

У турнірній таблиці УПЛ "Зоря" посідає третє місце. У луганського клубу 44 очки, а "Минай" йде в зоні вильоту. У команди в активі 18 очок.

Зоря - Минай - 1:0

Огляд матчу

FootballHub

Нагадаємо, в матчі першого кола "Зоря" розгромила "Минай" з рахунком 3:0.

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Автор: Антон Дудар