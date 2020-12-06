"Зоря" здобула впевнену перемогу в домашньому матчі.

"Зоря" обіграла "Дніпро-1" у 12-му турі чемпіонату України з футболу. Команди зустрічалися на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

"Дніпро-1" проводив матч в ослабленому складі через спалах коронавірусу в клубі.

"Зоря" відкрила рахунок у матчі після перерви - Артем Громов відзначився після подачі зі штрафного і пасу Дмитра Іванісені. На 75-й хвилині Громов оформив дубль, а ще через десять хвилин Іванисеня довів рахунок до великого. Але гості все ж зуміли уникнути розгрому після того, як Олександр Назаренко реалізував вихід сам на сам.

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"Зоря" після цієї перемоги набрала 17 очок і піднялася на п'яте місце в УПЛ. У "Дніпра-1" - 9 очок і одинадцята позиція.

Для луганського клубу ця перемога стала четвертою поспіль у всіх турнірах.

"Зоря"- "Дніпро - 1" - 3:1

Голи: Громов, 52, 73, Іванисеня, 84 - Назаренко, 90

"Зоря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу (Піддубний, 88), Циганікс (Жуніньо, 89), Назаріна, Юрченко, Іванісеня, Громов (Перович, 84), Кабаєв, Сайядманеш (Луньов, 52)

"Дніпро-1": Сарнавський, Адамюк, Логінов, Сваток, Назаренко, Ді Франко, Ігнатенко (Домарацький, 71), Кравченко (Батагов, 71), Ярмолюк, Коркішко, Хобленко

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

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Автор: Антон Дудар