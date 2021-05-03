Анжеліка Терлюга показала, що таке справжнє домінування й блискуче тріумфувала на змаганнях.

Зірка українського карате Анжеліка Терлюга завоювала золоту медаль на турнірі Karate1 Premier League у столиці Португалії - Лісабоні.

29-річна спортсменка з Одеси у ваговій категорії до 55 кг нікому навіть не дала шансу на тріумф. Анжеліка почергово вибила представницю Словаччини Зузану Шварцову (2:0), болгарку Івану Каменову (2:0) та італійку Сару Кардін (2:1).

В 1/2 Терлюга влаштувала обопільний обмін ударами з представницею Німеччини Яною Мессершмідт і в конкурентному двобої таки дотиснула німкеню з рахунком 4:2.

У фіналі Анжеліка розбила вщент єгиптянку Яссмін Аттію з рахунком 6:0. Це було дійсно тотальне домінування над суперницею, оскільки та за 5 секунд до фінального гонга не захотіла навіть провести атаку престижу, а жалібно поглядала на годинник й чекала фінішу. Наша каратистка теж спокійно чекала гонга, щоб відсвяткувати перемогу усуху.

На додачу, представниця Єгипту отримала потужний удар в щелепу, внаслідок чого в неї з роту вилетіла капа.

Відео фінального протистояння.

Нагадаємо, що Анжеліка стала першою в історії українською каратисткою, яка виборола олімпійську ліцензію і зможе виступити на Олімпіаді-2020 в Токіо. А також дівчина оголосила, що скоро вийде заміж.

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Автор: Артем Будрін