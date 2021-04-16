Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця.

Чемпіонка Європи з карате Анжеліка Терлюга оголосила, що вийде заміж.

Спортсменка опублікувала в себе в Instagram світлини обручки та квітів.

"Назавжди. У космос ти, у космос я", - надрукувала текст біля фото Анжеліка і написала дату освідчення.

У коментарях і українські, і іноземні вболівальники вже привітали молодят: "Щастя вам!", "Щиро вітаємо від всього серця!", "Хай у вашому серці завжди живе кохання".

Нагадаємо, що раніше Терлюга показувала ефектні фото, на яких вона постала в купальнику, продемонструвавши свою розкішну фігуру.

Також Анжеліка стала першою в історії українською каратисткою, яка виборола олімпійську ліцензію і зможе виступити на Олімпіаді-2020 в Токіо.

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Автор: Будрін Артем