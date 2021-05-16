Едсон Барбоза таємничим ударом здобув перемогу над Шейном Бургосом на турнірі UFC 262. Перемога 35-річного бійця має незвичайний відтінок - бразилець пробив так, що його супернику стало зле не одразу, а через 5 секунд після хитромудрого удару.
Барбоза здобув дострокову звитягу, але те, як він ефектно це зробив, зачаровує ще більше. У третьому раунді бразилець пробив з правої руки в голову 30-річному американцю. Бургос спокійно витримав удар, але це була ілюзія. Через 5 секунд в очах бійця потемніло і він почав себе кепсько почувати. Як наслідок, він гепнувся на сітку. Барбоза поспішив добити опонента, але рефері й так зупинив достроково поєдинок.
Нагадаємо, що в головному бою вечора Олівейра здолав спротив Чендлера і став чемпіоном світу в легкій вазі.
May 16, 2021
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