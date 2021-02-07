Домашня заготовка з тренером спрацювала на відмінно.

Вечір змішаних єдиноборств промоушена One Pride прикрасив реванш між Біллі Пасулатаном та Брандо Маманою.

Боєць ММА Біллі Пасулатан здійснив ефектний нокаут проти свого суперника Брандо Мамани. Удар Біллі фахівці вже порівняли з технікою Брюса Лі.

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Бійці зустрічалися вже у 2019 році і тоді достроково переміг Мамана. Зараз Біллі повернув "боржок" та помстився. Удар його ногою вийшов шаленим і приніс перемогу.

"Я провів маневр, що відволікає увагу, а потім завдав удару ногою. Це наша з тренером заготовка", – розповів після поєдинку Пасулатан.

Just unreal. KO of the weekend is wrapped up. Billy "Bruce Lee" Pasulatan, One Pride stawweight champion. pic.twitter.com/oC4r3EcTp5 — caposa (@Grabaka_Hitman) February 6, 2021

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Автор: Будрін Артем