Артем Прима відіграв більше десяти позицій.

На чемпіонаті світу в Поклюці відбулася гонка переслідування у чоловіків.

У десятку найкращих за підсумками гонки увійшов українець Артем Прима. По ходу гонки він відіграв дванадцять позицій і в підсумку фінішував восьмим.

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Також хороший результат показав Богдан Цимбал. Він теж піднявся на дванадцять місць та став вісімнадцятим.

Перемогу в гонці здобув француз Емільєн Жаклен, який захистив титул чемпіона світу в переслідуванні.

ЧС з біатлону-2021. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Емільєн Жаклен (Франція) - (0+0+0+0) 31:22,1

2. Себастьян Самуельссон (Швеція) - (0+0+0+0) +7,3

3. Йоханнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (0+1+1+0) +8,1...

8. Артем Прима (Україна) - (0+1+2+0) +2:00,6

18. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0+0+0) +2:49,3

28. Дмитро Підручний (Україна) - (2+0+3+1) +3:25,2

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.

Найкращим результатом збірної України на ЧС-2021 поки що є четверте місце в змішаній естафеті.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.

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Автор: Антон Дудар