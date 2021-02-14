На чемпіонаті світу в Поклюці відбулася гонка переслідування у чоловіків.
У десятку найкращих за підсумками гонки увійшов українець Артем Прима. По ходу гонки він відіграв дванадцять позицій і в підсумку фінішував восьмим.
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Також хороший результат показав Богдан Цимбал. Він теж піднявся на дванадцять місць та став вісімнадцятим.
Перемогу в гонці здобув француз Емільєн Жаклен, який захистив титул чемпіона світу в переслідуванні.
ЧС з біатлону-2021. Результати чоловічої гонки переслідування
1. Емільєн Жаклен (Франція) - (0+0+0+0) 31:22,1
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) - (0+0+0+0) +7,3
3. Йоханнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (0+1+1+0) +8,1...
8. Артем Прима (Україна) - (0+1+2+0) +2:00,6
18. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0+0+0) +2:49,3
28. Дмитро Підручний (Україна) - (2+0+3+1) +3:25,2
Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати
- ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.
- В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.
- На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.
- Найкращим результатом збірної України на ЧС-2021 поки що є четверте місце в змішаній естафеті.
- На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.
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