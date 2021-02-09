Цього року турнір прийматиме словенська Поклюка.

З 10 по 21 лютого в словенській Поклюці пройде чемпіонат світу з біатлону.

В рамках ЧС-2021 пройде десять гонок.

Розклад чемпіонату світу з біатлону

10 лютого

17:00. Змішана естафета

12 лютого

15:30. Спринт, чоловіки

13 лютого

15:30. Спринт, жінки

14 лютого

14:15. Гонка переслідування, чоловіки

14 лютого

16:30. Гонка переслідування, жінки

16 лютого

13:05. Індивідуальна гонка, жінки

17 лютого

15:30. Індивідуальна гонка, чоловіки

18 лютого

16:15. Одиночна змішана естафета

20 лютого

12:45. Естафета, жінки

20 лютого

16:00. Естафета, чоловіки

21 лютого

13:30. Мас-старт, жінки

21 лютого

16:15. Мас-старт, чоловіки

Де дивитися гонки ЧС з біатлону

Всі перегони чемпіонату світу в Україні покаже телеканал "UA: Перший". Також трансляції будуть доступні на супутниковому каналі "Eurosport 1".

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

Вже відомий склад збірної України на чемпіонат світу.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль-бронзу в жіночій естафеті.

На ЧС-2021 чинні чемпіони світу виступатимуть у золотих бібах.

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Автор: Антон Дудар