З 10 по 21 лютого в словенській Поклюці пройде чемпіонат світу з біатлону.
В рамках ЧС-2021 пройде десять гонок.
Розклад чемпіонату світу з біатлону
10 лютого
17:00. Змішана естафета
12 лютого
15:30. Спринт, чоловіки
13 лютого
15:30. Спринт, жінки
14 лютого
14:15. Гонка переслідування, чоловіки
14 лютого
16:30. Гонка переслідування, жінки
16 лютого
13:05. Індивідуальна гонка, жінки
17 лютого
15:30. Індивідуальна гонка, чоловіки
18 лютого
16:15. Одиночна змішана естафета
20 лютого
12:45. Естафета, жінки
20 лютого
16:00. Естафета, чоловіки
21 лютого
13:30. Мас-старт, жінки
21 лютого
16:15. Мас-старт, чоловіки
Де дивитися гонки ЧС з біатлону
Всі перегони чемпіонату світу в Україні покаже телеканал "UA: Перший". Також трансляції будуть доступні на супутниковому каналі "Eurosport 1".
Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати
- В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.
- Вже відомий склад збірної України на чемпіонат світу.
- На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль-бронзу в жіночій естафеті.
- На ЧС-2021 чинні чемпіони світу виступатимуть у золотих бібах.
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