Олена Підгрушна змогла поліпшити свою позицію.

14 лютого в словенській Поклюці відбулася жіноча гонка переслідування в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Найкращою серед українок стала Олена Підгрушна, яка змогла піднятися на чотири позиції і фінішувала на одинадцятому місці.

Дар'я Блашко не змогла втриматися в топ-15. Вона втратила десять позицій і фінішувала за межами двадцятки найкращих. Юлія Джима піднялася з 37-го місця на 25-е, а Валентина Семеренко не фінішувала.

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Перемогу в гонці здобула норвежка Тіріл Екхофф, яка завоювала вже третє золото на цьому чемпіонаті світу.

ЧС з біатлону. Результати жіночої гонки переслідування

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (1+0+1+0) 30:38,1

2. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (1+0+0+0) +17,3

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - (0+1+0+1) +33,0 ...

7. Олена Підгрушна (Україна) - (0+0+0+) +1:13,9

24. Дар'я Блашко (Україна) - (2+1+0+0) +2:59,2

25. Юлія Джима (Україна) - (0+1+2+0) +2:59,4

Не фінішувала. Валентина Семеренко (Україна) - (4+1...)

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.

Найкращим результатом збірної України на ЧС-2021 поки що є четверте місце в змішаній естафеті.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.

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Автор: Антон Дудар