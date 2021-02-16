Анастасія Меркушина / фото biathlon.com.ua

16 лютого в словенській Поклюці відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка змогла фінішувати на тринадцятому місці. До того ж Анастасія блискуче проявила себе у стрільбі. Вона закрила 19 з 20 мішеней. 

Чемпіонкою світу стала чеська біатлоністка Маркета Давидова, яка бездоганно закрила усі 20 мішень. Ханна Еберг зі Швеції виборола срібло, а норвезька представниця Інгрід Танреволд стала бронзовою призеркою. 

Юлія Джима тричі схибила на другому вогневому рубежі і як наслідок не кваліфікувалася до мас-старту.

Наші "ветеранки" Віта Семеренко та Олена Підгрушна теж виступили нижче очікувань - 41 й 43 позиції відповідно.

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ЧС з біатлону. Результати жіночої індивідуальної гонки 

1.  Маркета Давидова (Чехія) - (0+0+0+0)  42:27,7

2.  Ханна Еберг (Швеція) - (0+0+1+0)  +27,9

3.  Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) - (0+1+0+0)  +1:04,0

13.  Анастасія Меркушина (Україна) - (1+0+0+0)  +2:28,0

32.  Юлія Джима (Україна) - (0+3+0+1) +4:06,4

41.  Віта Семеренко (Україна) - (0+1+0+1)  +4:39,1

43.  Олена Підгрушна (Україна) - (1+2+0+1)  +4:55,0

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Автор: Будрін Артем