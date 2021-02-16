Найкращий час серед українок неочікувано показала Анастасія Меркушина.

16 лютого в словенській Поклюці відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка змогла фінішувати на тринадцятому місці. До того ж Анастасія блискуче проявила себе у стрільбі. Вона закрила 19 з 20 мішеней.

Чемпіонкою світу стала чеська біатлоністка Маркета Давидова, яка бездоганно закрила усі 20 мішень. Ханна Еберг зі Швеції виборола срібло, а норвезька представниця Інгрід Танреволд стала бронзовою призеркою.

Юлія Джима тричі схибила на другому вогневому рубежі і як наслідок не кваліфікувалася до мас-старту.

Наші "ветеранки" Віта Семеренко та Олена Підгрушна теж виступили нижче очікувань - 41 й 43 позиції відповідно.

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ЧС з біатлону. Результати жіночої індивідуальної гонки

1. Маркета Давидова (Чехія) - (0+0+0+0) 42:27,7

2. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0+1+0) +27,9

3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) - (0+1+0+0) +1:04,0

13. Анастасія Меркушина (Україна) - (1+0+0+0) +2:28,0

32. Юлія Джима (Україна) - (0+3+0+1) +4:06,4

41. Віта Семеренко (Україна) - (0+1+0+1) +4:39,1

43. Олена Підгрушна (Україна) - (1+2+0+1) +4:55,0

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

На ЧС-2021 чинні чемпіони світу виступають в золотих бібах.

Найкращим результатом збірної України на ЧС-2021 поки що є четверте місце в змішаній естафеті.

На тогорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.

Жіноча гонка переслідування в рамках чемпіонату світу з біатлону відбулася 14 лютого. Найкращою серед українок стала Олена Підгрушна.

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Автор: Будрін Артем