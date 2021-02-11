Олена Підгрушна на фініші боролася зі шведкою Ханною Еберг.

Біатлоністка збірної України Олена Підгрушна розповіла про неспортивну поведінку з боку шведки Ханни Еберг на фініші змішаної естафети.

В кінці гонки Підгрушна і Еберг вели боротьбу за бронзову медаль, і українка в підсумку програла суперниці менше секунди.

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Слова Українки наводить biathlon.com.ua.

Підгрушна зазначила, що на останньому колі на основному підйомі близько підібралася до шведки, а на спуску вже "йшла їй у спину".

"Лижі працювали дуже добре, і я розуміла, що можу боротися і навіть обходити її. Коли пішла друга половина кола, я почала обходити Еберг по правій стороні траси. Але вона, побачивши мене праворуч, почала зміщуватися в сторону, виштовхуючи мене в "свіжак" (свіжий накатаний сніг, - Прим.), а іноді навіть в кущі.

Те, що я кричала "Хоп, хоп!", не мало ніякої реакції, і як тільки вона бачила, що я її обганяю, просто підрізала - так було кілька разів. Це абсолютно неспортивна поведінка, і, відверто кажучи, за двадцять років у спорті я таке нахабство і хамство бачила вперше", - сказала Підгрушна.

Біатлоністка продовжила, зазначивши, що на останньому спуску почала обганяти Еберг і "фактично вирівнялася" з нею.

"І в цей момент вона просто почала переставляти лижі між моїх. Я мало не впала, і, зрозуміло, що рух було заблоковано. Виходячи на фініш, я вже намагалася обійти то справа, то зліва, але історія повторювалася знову і знову: вона зміщувалася то правіше, то лівіше, повністю перекриваючи будь-які мої маневри", - сказала Підгрушна.

"Повторюся, це абсолютно неприпустима поведінка в спорті, і я вважаю, що таких спортсменів потрібно покарати", - додала українка.

При цьому збірна України не встигла подати протест на дії Еберг.

Шведська біатлоністка в коментарі aftonbladet.se прокоментувала эпізод наступним чином:

"Підгрушна йшла дуже потужно, але мені вдалося утримати свою позицію. Судячи з усього, вона була роздратована, що я її не пропустила, але вона ж не думала, що я поступлюся їй лижнею просто так".

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В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.

На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.

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Автор: Антон Дудар