31 січня в польському місті Душники-Здруй відбулися останні гонки чемпіонату Європи з біатлону.
Збірна України змогла завоювати бронзову медаль у змішаній естафеті.
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Україну в гонці представляли Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал і Артем Прима.
Петренко передала естафету сьомою, а Семеренко фінішувала дев'ятою, проте на третьому етапі Цимбал кардинально змінив розклади для української збірної. Йому вдалося показати найкращий час на третьому етапі і підняти команду на третє місце. Фінішер української команди Прима зумів утримати третю сходинку.
Чемпіонат Європи. Результати змішаної естафети
1. Норвегія (1+7) 1:01:23,7
2. Німеччина (0+7) + 30,7
3. Україна (0+10) + 52,5
Також 31 січня відбулася одиночна змішана естафета, в якій Україну представили Анастасія Меркушина і Артем Тищенко. Вони фінішували п'ятими, а перемогу в гонці здобула збірна Німеччини.
Чемпіонат Європи з біатлону-2021: підсумки
- Чемпіонат Європи з біатлону пройшов з 27 по 31 січня.
- Збірна України завоювала три медалі: золото, срібло та бронзу.
- Золоту медаль раніше у спринтерській гонці виграв Артем Прима.
- Срібну нагороду в найпершій гонці чемпіонату завоювала Анастасія Меркушина.
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