Збірна України з трьома медалями завершила виступ на ЧЄ.

31 січня в польському місті Душники-Здруй відбулися останні гонки чемпіонату Європи з біатлону.

Збірна України змогла завоювати бронзову медаль у змішаній естафеті.

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Україну в гонці представляли Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал і Артем Прима.

Петренко передала естафету сьомою, а Семеренко фінішувала дев'ятою, проте на третьому етапі Цимбал кардинально змінив розклади для української збірної. Йому вдалося показати найкращий час на третьому етапі і підняти команду на третє місце. Фінішер української команди Прима зумів утримати третю сходинку.

Чемпіонат Європи. Результати змішаної естафети

1. Норвегія (1+7) 1:01:23,7

2. Німеччина (0+7) + 30,7

3. Україна (0+10) + 52,5

Також 31 січня відбулася одиночна змішана естафета, в якій Україну представили Анастасія Меркушина і Артем Тищенко. Вони фінішували п'ятими, а перемогу в гонці здобула збірна Німеччини.

Чемпіонат Європи з біатлону-2021: підсумки

Чемпіонат Європи з біатлону пройшов з 27 по 31 січня.

Збірна України завоювала три медалі: золото, срібло та бронзу.

Золоту медаль раніше у спринтерській гонці виграв Артем Прима.

Срібну нагороду в найпершій гонці чемпіонату завоювала Анастасія Меркушина.

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Автор: Антон Дудар