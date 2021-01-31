Богдан Цимбал став героєм перегонів для України / фото biathlon.com.ua

31 січня в польському місті Душники-Здруй відбулися останні гонки чемпіонату Європи з біатлону.

Збірна України змогла завоювати бронзову медаль у змішаній естафеті.

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Україну в гонці представляли Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал і Артем Прима.

Петренко передала естафету сьомою, а Семеренко фінішувала дев'ятою, проте на третьому етапі Цимбал кардинально змінив розклади для української збірної. Йому вдалося показати найкращий час на третьому етапі і підняти команду на третє місце. Фінішер української команди Прима зумів утримати третю сходинку.

Чемпіонат Європи. Результати змішаної естафети

1.  Норвегія (1+7) 1:01:23,7

2.  Німеччина (0+7) + 30,7

3.  Україна (0+10) + 52,5

Також 31 січня відбулася одиночна змішана естафета, в якій Україну представили Анастасія Меркушина і Артем Тищенко. Вони фінішували п'ятими, а перемогу в гонці здобула збірна Німеччини.

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Автор: Антон Дудар