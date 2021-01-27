Анастасія Меркушина принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи.

27 січня в Польщі стартував чемпіонат Європи з біатлону. Змагання відкрила Індивідуальна гонка серед жінок.

Гонка завершилася успішно для України - срібну медаль за її підсумками завоювала Анастасія Меркушина.

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Українка без промахів відпрацювала на всіх вогневих рубежах і в підсумку поступилася тільки представниці Польщі Моніці Хойніш-Старезі.

Для Меркушиної це перше в кар'єрі срібло на чемпіонатах Європи. Раніше вона тричі вигравала бронзові медалі.

До топ-10 за підсумками гонки увійшли ще дві українки - Ірина Петренко та Катерина Бех.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Моніка Хойніш-Старега (Україна) - (0+1+0+0) 45:17,1

2. Анастасія Меркушина (Україна) - (0+0+0+0) +2,9

3. Лариса Кукліна (Росія) - (0+0+1+0) +15,5...

5. Ірина Петренко (Україна) - (0+0+0+0) +2:11,1

9. Катерина Бех (Україна) - (0+2+0+0) +2:26,3

11. Віта Семеренко (Україна) - (0+3+0+0) +2:44,4

23. Надія Бєлкіна (Україна) - (1+1+0+0) +3:50,1

45. Анна Кривонос (Україна) - (0+1+0+2) +5:37,1

Чемпіонат Європи з біатлону: що потрібно знати

Європейська першість цього року проходить з 27 по 31 січня.

В рамках чемпіонату заплановано вісім гонок - по дві на кожен з днів: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, спринти, гонки переслідування, а також одиночна змішана естафета і змішана естафета.

Раніше був оголошений склад збірної України на чемпіонат Європи.

Минулого року на чемпіонаті Європи Україна завоювала 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.

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Автор: Антон Дудар