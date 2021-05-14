Україна здобула третій комплект золотих медалей на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Чергову звитягу принесли наші дівчата у виступі з артистичного плавання в комбінації.
Україну представляли: Марина і Владислава Алексеєви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко (запасні Софія Мацієвська і Ганна Носова).
Також на п'єдестал пошани потрапили збірні Греції та Білорусі.
Загалом ця медаль стало сьомою для українців на цьому турнірі. Окрім трьох золотих медалей, в нашому активі також три "срібла" і одна "бронза".
Раніше Марта Федіна виграла золото в артистичному плаванні. А 16-річна Ксенія Байло і 15-річний Олексій Середа стали переможцями в стрибках у воду.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту
Артистичне плавання
Комбінація
1. Україна - 94,7000
2. Греція - 89,1000
3. Білорусь - 86,0667
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