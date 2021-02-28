Дар'я Снігур - переможниця турніру / фото ITF Poitiers

Українська тенісистка Дар'я Снігур стала переможницею турніру ITF у французькому Пуатьє.

Снігур, яка була посіяна на турнірі під сьомим номером, у фіналі обіграла француженку Клару Бурель. 

Українка здолала суперницю за дві години в трьохсетовому протистоянні - 6:3, 2:6, 7:5.

Для 222-ї ракетки світу Снігур цей титул став п'ятим на турнірах ITF і першим з серпня 2019 року.

Відео опублікував Twitter FFT TV.

Нагадаємо, Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.

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Автор: Антон Дудар