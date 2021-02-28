Українська тенісистка Дар'я Снігур стала переможницею турніру ITF у французькому Пуатьє.
Снігур, яка була посіяна на турнірі під сьомим номером, у фіналі обіграла француженку Клару Бурель.
Українка здолала суперницю за дві години в трьохсетовому протистоянні - 6:3, 2:6, 7:5.
Для 222-ї ракетки світу Снігур цей титул став п'ятим на турнірах ITF і першим з серпня 2019 року.
Відео опублікував Twitter FFT TV.
Quelques-uns des plus beaux points de la finale de l'ITF 25 000 dollars de Poitiers, où Clara Burel (217e mondiale) s'est inclinée in extremis face à l'Ukrainienne Daria Snigur (222e mondiale). Le match était diffusé en direct sur FFT TV. pic.twitter.com/UD5OHdwb8q— FFT (@FFTennis) February 28, 2021
Нагадаємо, Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.
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