Дар'я Снігур стала чемпіонкою турніру ITF.

Українська тенісистка Дар'я Снігур стала переможницею турніру ITF у французькому Пуатьє.

Снігур, яка була посіяна на турнірі під сьомим номером, у фіналі обіграла француженку Клару Бурель.

Українка здолала суперницю за дві години в трьохсетовому протистоянні - 6:3, 2:6, 7:5.

Для 222-ї ракетки світу Снігур цей титул став п'ятим на турнірах ITF і першим з серпня 2019 року.

Відео опублікував Twitter FFT TV.

Quelques-uns des plus beaux points de la finale de l'ITF 25 000 dollars de Poitiers, où Clara Burel (217e mondiale) s'est inclinée in extremis face à l'Ukrainienne Daria Snigur (222e mondiale). Le match était diffusé en direct sur FFT TV. pic.twitter.com/UD5OHdwb8q — FFT (@FFTennis) February 28, 2021

Нагадаємо, Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.

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Автор: Антон Дудар