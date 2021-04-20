Дмитро Чумак не очікував стільки негативу з боку росіян і розчарований деякими коментарями українців.

Український важкоатлет Дмитро Чумак, який після перемоги на чемпіонаті Європи підірвав соцмережі своїм постом про згорілу Москву, розповів про те, якою була реакція людей.

Про це він сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com.

За словами, Чумака в особисті повідомлення йому написало близько 600 осіб, більшу частину цих повідомлень він ще не прочитав.

"Росіяни писали, що будуть скаржитися до Європейського суду з прав людини, мовляв, я закликаю спалити Москву. Були повідомлення: "Ми тобі Київ спалимо". Не розумію, де вони в моєму пості побачили таку агресію".

Чумак підкреслив, що його засмутили коментарі від деяких українців:

"99% негативних повідомлень було від росіян. Але мене також дуже розчаровує те, що українці багато пишуть, нібито я розпалюю конфлікт між братськими народами. Який братський народ? Вони вбивають наших солдатів. Зараз росіяни нам не братський народ. Якщо вони підуть з території України, пройде багато років і, можливо, тоді ми почнемо якось миритися".

"Всі хочуть примирення і це нормально. Але про яке розпалювання конфлікту ви пишете, якщо ця країна вбиває наших людей. Конфлікт почала Росія сім років тому зброєю", - додав він.

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Чумак зізнався, що запланував таку публікацію за два місяці до ЧЄ:

"Десь за два місяці до чемпіонату Європи я почув цю пісню на тренуванні і подумав: "О, виграю і зроблю такий пост, щоб потролити російську владу". Якщо чесно, то не думав, що буде стільки негативу з боку росіян - злості, агресії, матів, побажання всього найгіршого типу "здохни, урод". 99% - це просто якесь л*йно. Конструктивних коментарів дуже мало. Думав, всі зрозуміють, що це жарт. Але росіяни зараз настільки наелектризовані пропагандою, тільки зачепи їх".

Також спортсмен підкреслив, що не міг не поїхати на змагання в Москву:

"Це кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор. В Москву я не їхав. Я їхав на чемпіонат Європи. Якби там не проходила кваліфікація, то я просто пропустив би ці змагання, як пропускав раніше багато інших Євро. Повірте, якби була можливість не їхати, я б так і зробив".

Також він додав, що минулого року його запрошували на турнір до Росії, але він відмовився.

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Автор: Антон Дудар