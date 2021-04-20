Український важкоатлет Дмитро Чумак, який після перемоги на чемпіонаті Європи підірвав соцмережі своїм постом про згорілу Москву, розповів про те, якою була реакція людей.
Про це він сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com.
За словами, Чумака в особисті повідомлення йому написало близько 600 осіб, більшу частину цих повідомлень він ще не прочитав.
"Росіяни писали, що будуть скаржитися до Європейського суду з прав людини, мовляв, я закликаю спалити Москву. Були повідомлення: "Ми тобі Київ спалимо". Не розумію, де вони в моєму пості побачили таку агресію".
Чумак підкреслив, що його засмутили коментарі від деяких українців:
"99% негативних повідомлень було від росіян. Але мене також дуже розчаровує те, що українці багато пишуть, нібито я розпалюю конфлікт між братськими народами. Який братський народ? Вони вбивають наших солдатів. Зараз росіяни нам не братський народ. Якщо вони підуть з території України, пройде багато років і, можливо, тоді ми почнемо якось миритися".
"Всі хочуть примирення і це нормально. Але про яке розпалювання конфлікту ви пишете, якщо ця країна вбиває наших людей. Конфлікт почала Росія сім років тому зброєю", - додав він.
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Чумак зізнався, що запланував таку публікацію за два місяці до ЧЄ:
"Десь за два місяці до чемпіонату Європи я почув цю пісню на тренуванні і подумав: "О, виграю і зроблю такий пост, щоб потролити російську владу". Якщо чесно, то не думав, що буде стільки негативу з боку росіян - злості, агресії, матів, побажання всього найгіршого типу "здохни, урод". 99% - це просто якесь л*йно. Конструктивних коментарів дуже мало. Думав, всі зрозуміють, що це жарт. Але росіяни зараз настільки наелектризовані пропагандою, тільки зачепи їх".
Також спортсмен підкреслив, що не міг не поїхати на змагання в Москву:
"Це кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор. В Москву я не їхав. Я їхав на чемпіонат Європи. Якби там не проходила кваліфікація, то я просто пропустив би ці змагання, як пропускав раніше багато інших Євро. Повірте, якби була можливість не їхати, я б так і зробив".
Також він додав, що минулого року його запрошували на турнір до Росії, але він відмовився.
Дмитро Чумак: перемога на ЧЄ в Росії і резонансний пост
- На чемпіонаті Європи в Москві Чумак виграв золото за сумою двоборства, а також став найкращим у поштовху.
- Після перемоги він опублікував пост в Instagram, розмістивши фото палаючої Москви і процитував "Ленінград".
- Публікація викликала резонанс в Росії. Так, один з депутатів РФ образив Чумака.
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