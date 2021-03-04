Перша ракетка України програла представниці Білорусі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна покинула турнір у катарській Досі.

У матчі 1/4 фіналу українка, яка була посіяна під першим номером, програла тенісистці з Білорусі Вікторії Азаренко (№14 в рейтингу WTA).

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився поразкою українки з рахунком 2:6, 4:6.

Зазначимо, що Світоліна вчетверте в кар'єрі грала проти Азаренко і зазнала четвертої поразки.

Раніше на турнірі в Катарі українка у двох сетах розгромила суперницю з Японії.

Еліна Світоліна: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар