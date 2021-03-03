Українка віддала суперниці з Японії лише три гейми.

Українка Еліна Світоліна впевнено стартувала на турнірі в катарській Досі з призовим фондом 565 тисяч доларів.

Читайте такожНайкраща тенісистка України Світоліна затролила популярну соціальну мережу (відео)Світоліна, яка посіяна під першим номером, почала свій шлях на турнірі з другого кола. Українка обіграла японку Місакі Дої.

Світоліна розправилася з суперницею за 1 годину і 5 хвилин. Підсумковий рахунок - 6:1, 6:2.

У чвертьфіналі турніру Світоліна зіграє проти представниці Білорусі Вікторії Азаренко, яка є 14-ю ракеткою світу.

Цікаво, що Світоліна і Азаренко разом виступали в Катарі в парному розряді, але вилетіли вже на старті турніру.

A fine 1-2 finish to claim a fine 1&2 victory 💥💥



Top seed @ElinaSvitolina lines up a meeting with doubles partner Azarenka in the #QatarTotalOpen2021 quarterfinals! pic.twitter.com/LEo21UgViD — wta (@WTA) March 3, 2021

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Автор: Антон Дудар