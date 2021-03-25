Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA1000 в Майамі з призовим фондом $3,260,190.
Читайте також"Пішли ви нах*й": відомий український бізнесмен різко відповів критикам тенісистки СвітоліноїСвітоліна розпочала свій шлях на турнірі з другого кола і у вольовому стилі обіграла 52-у ракетку світу Шелбі Роджерс з США.
Матч тривав дві з половиною години. Світоліна програла перший сет, потім перемогла у другій партії на тайбрейку, після чого залишила за собою третій сет.
Світоліна змогла обіграти Роджерс вчетверте з чотирьох особистих зустрічей.
The No.5 seed recovers 🇺🇦@ElinaSvitolina lines up a Round 3 meeting with Alexandrova.#MiamiOpenpic.twitter.com/AmgNyWux68— wta (@WTA) March 25, 2021
У другому колі Світоліна зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою, яка займає 34-е місце в світовому рейтингу.
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