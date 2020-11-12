Еліна Світоліна почала день з чашки кави / фото instagram.com/elisvitolina
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна після завершення тенісного сезону відпочиває в горах.
26-річна українка показала свій активний відпочинок в Instagram.
Зокрема, Світоліна похвалилася тим, що протягом дня пройшла 19,6 кілометра і зробила 24 тисячі кроків.
"Дуже гарний похід. P. S. Я безумовно заслужила випити після цього", - написала тенісистка, додавши "смайл" з келихом вина, а також розмістивши відповідне фото.
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна: результати в 2020 році
- Світоліна завершила сезон у статусі п'ятої ракетки світу.
- У 2020 році українка виграла два титули - на турнірах у Страсбурзі та Монтерреї.
- На Australian Open Світоліна дійшла до третього кола, на "Ролан Гаррос" - до чвертьфіналу, а на US Open не виступала.
- Завершила сезон Світоліна невдало, покинувши турнір у Чехії після першого матчу.
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