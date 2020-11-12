Перша ракетка України за день зробила 24 тисячі кроків.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна після завершення тенісного сезону відпочиває в горах.

26-річна українка показала свій активний відпочинок в Instagram.

Зокрема, Світоліна похвалилася тим, що протягом дня пройшла 19,6 кілометра і зробила 24 тисячі кроків.

"Дуже гарний похід. P. S. Я безумовно заслужила випити після цього", - написала тенісистка, додавши "смайл" з келихом вина, а також розмістивши відповідне фото.



Еліна Світоліна: результати в 2020 році

Світоліна завершила сезон у статусі п'ятої ракетки світу.

У 2020 році українка виграла два титули - на турнірах у Страсбурзі та Монтерреї.

На Australian Open Світоліна дійшла до третього кола, на "Ролан Гаррос" - до чвертьфіналу, а на US Open не виступала.

Завершила сезон Світоліна невдало, покинувши турнір у Чехії після першого матчу.

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Автор: Антон Дудар