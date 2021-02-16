Судді результат анулювали, але оплесками публіка не обділила спортсмена.

Естонський гірськолижник Юхан Луйк в авантюрному стилі фінішував на чемпіонаті світу в Кортіна-д'Ампеццо (Італія).

23-річний спортсмен зачепився за перепону і загубив одну лижу. Через дві секунди злетіла і друга лижа, після чого, Юхан гепнувся на сніг.

Проте, естонець не запанікував. Юхан вирішив не підійматися, а з'їхати з гори веселим методом - на "п'ятій точці", подібно малечі на дитячих майданчиках.

Люди в соціальних мережах коментували:

"Міцні булки у хлопця", "Якщо в мене буде жахливий день, то я згадаю цього парубка", "Естонія і лижі вже саме по собі звучить смішно", - кепкують люди.

Результат Юхана суддівський корпус анулював.

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Автор: Будрін Артем