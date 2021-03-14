Збірна України з гандболу здобула другу перемогу у кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.
В рамках 4-го туру кваліфікації Україна повторно обіграла збірну Фарерських островів.
Читайте такожЗапорізький Мотор завершив груповий етап Ліги чемпіонів поразкою, але зіграє в плей-оффЧерез коронавірус командою в цьому матчі не міг керувати головний тренер Микола Степанець. Замість нього це робив асистент Євген Будко.
Чемпіонат Європи-2022 (чоловіки). Кваліфікація, 4-й тур
Фарерські острови - Україна - 25:26 (11:16)
Україна: Комок, Терехов, Буйненко, Акименко, Кириленко, Денисов, Садовий, Дорощук, Жук, Донцов, Бурзак, Захаров, Міноцький, Кубатко, Ільченко, Михайлютенко
Після цієї перемоги в України в активі 5 очок у чотирьох іграх. Лідирує у відбірковій групі Росія - 5 очок, але в трьох поєдинках. На третьому місці Чехія (2 очки в двох іграх). У Фарерських островів - 0 очок.
Україна у відборі на Євро-2022: головне
- Збірна України виступає в одній групі з Росією, Чехією та Фарерськими островами.
- Україна і Росія перший матч провели 5 листопада - тоді була зафіксована нічия.
- У другому поєдинку підопічні Миколи Степанця поступилися росіянам.
- Далі в кваліфікації вдалося обіграти збірну Фарерських островів.
- Поєдинки кваліфікації проходять з листопада 2020 року по травень 2021-го. У фінальну частину турніру вийдуть перші дві команди кожної з груп, а також чотири найкращі збірні, які займуть треті місця.
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