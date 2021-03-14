Українські гандболісти вдруге здолали збірну Фарерських островів.

Збірна України з гандболу здобула другу перемогу у кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.

В рамках 4-го туру кваліфікації Україна повторно обіграла збірну Фарерських островів.

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Чемпіонат Європи-2022 (чоловіки). Кваліфікація, 4-й тур

Фарерські острови - Україна - 25:26 (11:16)

Україна: Комок, Терехов, Буйненко, Акименко, Кириленко, Денисов, Садовий, Дорощук, Жук, Донцов, Бурзак, Захаров, Міноцький, Кубатко, Ільченко, Михайлютенко

Після цієї перемоги в України в активі 5 очок у чотирьох іграх. Лідирує у відбірковій групі Росія - 5 очок, але в трьох поєдинках. На третьому місці Чехія (2 очки в двох іграх). У Фарерських островів - 0 очок.

Україна у відборі на Євро-2022: головне

Збірна України виступає в одній групі з Росією, Чехією та Фарерськими островами.

Україна і Росія перший матч провели 5 листопада - тоді була зафіксована нічия.

У другому поєдинку підопічні Миколи Степанця поступилися росіянам.

Далі в кваліфікації вдалося обіграти збірну Фарерських островів.

Поєдинки кваліфікації проходять з листопада 2020 року по травень 2021-го. У фінальну частину турніру вийдуть перші дві команди кожної з груп, а також чотири найкращі збірні, які займуть треті місця.

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Автор: Антон Дудар