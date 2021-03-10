Наша команда не залишила шансів Фарерським островам.

Чоловіча збірна України з гандболу здолала Фарерські острови у кваліфікаційному раунді до Євро-2022.

Поєдинок проходив у рамках 3-го туру відбіркового циклу чемпіонату Європи-2022 і завершився перемогою українців з рахунком - 25:21.

Ця перемога дозволила Україні наздогнати Росію в турнірній таблиці групи 3. Тепер команда Миколи Степанця зрівнялася за очками з росіянами, а слідом йдуть збірні Чехії та Фарерських островів.

Чемпіонат Європи-2022 (Чоловіки)

3-й тур

Україна - Фарерські острови - 25:21 (15:13, 10:8)

Україна: Терехов, Комок, Буйненко, Акіменко, Кириленко, Денисов, Садовий, Дорощук, Жук, Донцов, Горіга, Захаров, Міноцький, Кубатко, Ільченко

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Україна у відборі на Євро-2022: головне

Україна і Росія перший матч провели 5 листопада - тоді була зафіксована нічия.

У другому поєдинку підопічні Миколи Степанця поступилися росіянам.

Поєдинки кваліфікації проходитимуть з листопада 2020 року по травень 2021-го. До фінальної частини турніру вийдуть перші дві команди кожної з груп, а також чотири найкращі збірні, які займуть треті місця.

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Автор: Будрін Артем